Miha Kompan Breznik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miha Kompan Breznik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miha Kompan Breznik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miha Kompan Breznik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miha Kompan Breznik 5 Ekim 2003 tarihinde Maribor şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miha Kompan Breznik Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BOLA MANAGEMENT yapmaktadır. Miha Kompan Breznik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Tabor Sezana futbol takımında oynamaktadır. NK Tabor Sezana takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Miha Kompan Breznik'nin NK Tabor Sezana ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miha Kompan Breznik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miha Kompan Breznik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miha Kompan Breznik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miha Kompan Breznik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2022 yılında NS Mura

23 Ocak 2023 yılında Tabor Sezana

30 Haziran 2023 yılında NS Mura

Miha Kompan Breznik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miha Kompan Breznik şuan NK Tabor Sezana takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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