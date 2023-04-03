Miha Sitar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miha Sitar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miha Sitar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Miha Sitar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Miha Sitar 4 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Miha Sitar Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miha Sitar, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Celje U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Celje U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Miha Sitar'nin NK Celje U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Miha Sitar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Miha Sitar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Miha Sitar şuan NK Celje U19 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
Miha Sitar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Slovenya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 25 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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