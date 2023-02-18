Miha Vrhovnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miha Vrhovnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miha Vrhovnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miha Vrhovnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miha Vrhovnik 23 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miha Vrhovnik Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miha Vrhovnik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miha Vrhovnik'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miha Vrhovnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miha Vrhovnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miha Vrhovnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miha Vrhovnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Domzale U19

20 Ağu 2020 yılında NK Dob

30 Haziran 2022 yılında NK Domzale

28 Temmuz 2022 yılında NK Dob

Miha Vrhovnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miha Vrhovnik şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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