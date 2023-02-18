Miha Zejen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miha Zejen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miha Zejen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miha Zejen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miha Zejen 2 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miha Zejen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miha Zejen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitanest Bilje futbol takımında oynamaktadır. Vitanest Bilje takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miha Zejen'nin Vitanest Bilje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miha Zejen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miha Zejen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miha Zejen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miha Zejen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2022 yılında ND Bilje

30 Haziran 2023 yılında ND Gorica

Miha Zejen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miha Zejen şuan Vitanest Bilje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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