Mihael Klepac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihael Klepac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihael Klepac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihael Klepac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihael Klepac 19 Eylül 1997 tarihinde Našice şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mihael Klepač şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihael Klepac Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Germania Sportagentur GmbH yapmaktadır. Mihael Klepac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mihael Klepac'nin NS Mura ile sözleşmesi 30 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihael Klepac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihael Klepac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihael Klepac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihael Klepac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2012 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2014 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2016 yılında NK Osijek II

28 Temmuz 2017 yılında NK Dugopolje

18 Ocak 2018 yılında NK Osijek II

12 Şubat 2018 yılında NK Varazdin

30 Haziran 2018 yılında NK Osijek II

20 Temmuz 2018 yılında NK Rudes

31 Aralık 2018 yılında NK Osijek II

31 Ocak 2019 yılında Zeljeznicar

30 Haziran 2019 yılında NK Osijek II

28 Ağu 2019 yılında NK Aluminij

1 Ocak 2021 yılında NS Mura

Mihael Klepac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihael Klepac şuan NS Mura takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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