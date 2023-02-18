Mihael Mlinaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihael Mlinaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mihael Mlinaric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mihael Mlinaric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mihael Mlinaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihael Mlinaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihael Mlinaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihael Mlinaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihael Mlinaric 16 Haziran 2000 tarihinde Koprivnica şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mihael Mlinarić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihael Mlinaric Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Mihael Mlinaric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mihael Mlinaric'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi 14 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihael Mlinaricboyu ve yaşı kaç

Mihael Mlinaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihael Mlinaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Mihael Mlinaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihael Mlinaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2015 yılında Koprivnica

5 Şubat 2016 yılında Sl. Belupo U17

1 Temmuz 2017 yılında Sl. Belupo U19

9 Ağu 2019 yılında NK Kustosija

30 Eylül 2019 yılında Tehnicar 1974

12 Ağu 2020 yılında NK Dubrava ZG

15 Şubat 2021 yılında ND Gorica

2 Temmuz 2021 yılında Slaven Belupo

3 Ağu 2022 yılında NK Dugopolje

30 Haziran 2023 yılında Slaven Belupo

Mihael Mlinaric kimdir

Mihael Mlinaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihael Mlinaric şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mihael Mlinaric nereli

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