Mihael Rebernik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihael Rebernik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihael Rebernik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihael Rebernik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihael Rebernik 6 Ağu 1996 tarihinde Čakovec şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihael Rebernik Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihael Rebernik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Nafta 1903 futbol takımında oynamaktadır. NK Nafta 1903 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mihael Rebernik'nin NK Nafta 1903 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihael Rebernik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihael Rebernik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihael Rebernik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihael Rebernik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2011 yılında NK Varazdin Jgd

1 Temmuz 2011 yılında NK Varazdin U17

1 Temmuz 2013 yılında NK Varazdin U19

1 Ocak 2014 yılında NK Varazdin

1 Ağu 2014 yılında Medjimurje

23 Ocak 2015 yılında HNK Rijeka II

1 Temmuz 2016 yılında HNK Rijeka

4 Ağu 2016 yılında NK Aluminij

30 Haziran 2017 yılında HNK Rijeka

10 Temmuz 2017 yılında Slaven Belupo

1 Temmuz 2018 yılında NS Mura

1 Temmuz 2019 yılında NK Nafta 1903

24 Ocak 2022 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2022 yılında NK Nafta 1903

Mihael Rebernik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihael Rebernik şuan NK Nafta 1903 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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