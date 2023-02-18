Mihael Rovis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihael Rovis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihael Rovis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihael Rovis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihael Rovis 18 Ocak 2002 tarihinde Pula şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihael Rovis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Mihael Rovis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mihael Rovis'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mihael Rovis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihael Rovis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihael Rovis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihael Rovis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Istra 1961 U17

1 Temmuz 2018 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2019 yılında HNK Rijeka U19

17 Şubat 2021 yılında Istra 1961 U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Istra

Mihael Rovis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihael Rovis şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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