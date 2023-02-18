Mihael Zaper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihael Zaper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihael Zaper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihael Zaper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihael Zaper 11 Ağu 1998 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mihael Žaper şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihael Zaper Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Mihael Zaper, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek takımına 2 Nisan 2019 tarihinde katılmıştır. Mihael Zaper'nin NK Osijek ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mihael Zaper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihael Zaper isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mihael Zaper Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihael Zaper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2011 yılında NK Osijek Alt.

1 Temmuz 2013 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2015 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2016 yılında NK Osijek II

2 Nisan 2019 yılında NK Osijek

Mihael Zaper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihael Zaper şuan NK Osijek takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mihael Zaper Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Olimpija Osijek (2008-2010), NK Osijek (2011-2016)

Hırvatistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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