Mihai Adascalitei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Adascalitei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Adascalitei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Adascalitei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Adascalitei 1 Kasım 1994 tarihinde Titu şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mihai Adăscăliței şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Adascalitei Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihai Adascalitei, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mihai Adascalitei'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihai Adascalitei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Adascalitei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihai Adascalitei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Adascalitei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Otelul II

1 Haziran 2013 yılında Dunarea Galati

1 Temmuz 2013 yılında Otelul Galati

30 Haziran 2014 yılında Dunarea Galati

15 Ağustos 2014 yılında Otelul Galati

10 Şubat 2015 yılında Metal. Galati

30 Haziran 2016 yılında Otelul Galati

1 Ağustos 2016 yılında Unirea Slobozia

1 Temmuz 2019 yılında CS Tunari

24 Ağustos 2020 yılında Unirea Slobozia

1 Temmuz 2021 yılında CS Tunari

1 Ocak 2022 yılında Otelul Galati

Mihai Adascalitei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Adascalitei şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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