Mihai Balasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Balasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Balasa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Balasa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Balasa 14 Ocak 1995 tarihinde Târgoviște şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mihai Alexandru Bălașa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Balasa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Mihai Balasa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mihai Balasa'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihai Balasa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/profile.phpid100008736726531

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Mihai Balasa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Balasa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mihai Balasa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Balasa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Viitorul

31 Temmuz 2013 yılında Roma A19

22 Ağustos 2014 yılında Crotone

30 Haziran 2016 yılında Roma

16 Temmuz 2016 yılında Trapani

23 Ocak 2017 yılında Roma

24 Ocak 2017 yılında Steaua Bucarest

9 Ağustos 2019 yılında Univ. Craiova

19 Ocak 2022 yılında Sepsi OSK

Mihai Balasa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Balasa şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Mihai Balasa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 5 numaralı formasıyla 8 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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