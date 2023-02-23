Mihai Bordeianu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Bordeianu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mihai Bordeianu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mihai Bordeianu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mihai Bordeianu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Bordeianu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mihai Bordeianu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Bordeianu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Bordeianu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Bordeianu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Bordeianu 18 Kasım 1991 tarihinde Flămânzi şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mihai Cătălin Bordeianu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Bordeianu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Florin Vulturar yapmaktadır. Mihai Bordeianu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mihai Bordeianu'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mihai Bordeianu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Bordeianu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mihai Bordeianu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Bordeianu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2011 yılında FC Botosani

1 Ocak 2012 yılında FCM Dorohoi

30 Haziran 2014 yılında FC Botosani

10 Ocak 2018 yılında CFR Cluj

14 Ekim 2020 yılında Al-Qadsiah FC

8 Şubat 2021 yılında CFR Cluj

30 Haziran 2021 yılında Al-Qadsiah FC

31 Ağustos 2021 yılında CFR Cluj

Mihai Bordeianu kimdir

Mihai Bordeianu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Bordeianu şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Mihai Bordeianu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 23 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mihai Bordeianu nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Kenan Hebibovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Hebibovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kenan Hebibovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Hebibovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Biser Bonev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Biser Bonev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Biser Bonev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Biser Bonev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elvir Durakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvir Durakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elvir Durakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvir Durakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dzhuneyt Yashar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzhuneyt Yashar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dzhuneyt Yashar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzhuneyt Yashar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"