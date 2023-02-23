Mihai Bordeianu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Bordeianu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Bordeianu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Bordeianu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Bordeianu 18 Kasım 1991 tarihinde Flămânzi şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mihai Cătălin Bordeianu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Bordeianu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Florin Vulturar yapmaktadır. Mihai Bordeianu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mihai Bordeianu'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mihai Bordeianu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Bordeianu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mihai Bordeianu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Bordeianu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2011 yılında FC Botosani

1 Ocak 2012 yılında FCM Dorohoi

30 Haziran 2014 yılında FC Botosani

10 Ocak 2018 yılında CFR Cluj

14 Ekim 2020 yılında Al-Qadsiah FC

8 Şubat 2021 yılında CFR Cluj

30 Haziran 2021 yılında Al-Qadsiah FC

31 Ağustos 2021 yılında CFR Cluj

Mihai Bordeianu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Bordeianu şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Mihai Bordeianu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 23 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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