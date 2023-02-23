Mihai Butean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Butean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Butean adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Butean Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Butean 14 Eylül 1996 tarihinde Cluj Napoca şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mihai Ionuţ Butean şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Butean Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mihai Butean, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihai Butean'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mihai Butean Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Butean isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mihai Butean Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Butean futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında U Cluj

1 Temmuz 2016 yılında Astra Giurgiu

1 Ağustos 2016 yılında Ac. Clinceni

31 Aralık 2016 yılında Astra Giurgiu

25 Temmuz 2019 yılında CFR Cluj

26 Ocak 2020 yılında Gaz Metan

10 Ağustos 2020 yılında CFR Cluj

7 Eylül 2020 yılında Gaz Metan

30 Haziran 2021 yılında CFR Cluj

18 Ocak 2022 yılında Chindia

30 Haziran 2022 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2022 yılında FC Hermannstadt

Mihai Butean Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Butean şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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