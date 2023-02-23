Mihai Capatina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Capatina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Capatina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Capatina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Capatina 16 Aralık 1995 tarihinde Slatina şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Mihai Căpăţînă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Capatina Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihai Capatina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Mihai Capatina'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mihai Capatina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Capatina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihai Capatina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Capatina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Olt Slatina

15 Şubat 2016 yılında FC Voluntari

5 Ekim 2020 yılında Univ. Craiova

Mihai Capatina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Capatina şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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