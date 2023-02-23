Mihai Ciontos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Ciontos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Ciontos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Ciontos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Ciontos 25 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mihai Ciontoș şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Ciontos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına - tarihinde katılmıştır. Mihai Ciontos'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihai Ciontos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Ciontos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mihai Ciontos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Ciontos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Ciontos şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.