Mihai Constantinescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Constantinescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Constantinescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Constantinescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Constantinescu 10 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Constantinescu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihai Constantinescu'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihai Constantinescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Constantinescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihai Constantinescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Constantinescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2019 yılında Petrolul

1 Temmuz 2022 yılında Concordia

30 Haziran 2023 yılında Petrolul

Mihai Constantinescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Constantinescu şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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