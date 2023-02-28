Mihai Cozari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Cozari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Cozari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Cozari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Cozari 7 Şubat 2004 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Cozari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Easy Progress yapmaktadır. Mihai Cozari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru-2 Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru-2 Chisinau takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihai Cozari'nin FC Zimbru-2 Chisinau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihai Cozari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cozari19/

Mihai Cozari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Cozari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihai Cozari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Cozari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Zimbru Chisinau

18 Temmuz 2022 yılında FC Zimbru-2

Mihai Cozari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Cozari şuan FC Zimbru-2 Chisinau takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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