Mihai Dobrescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Dobrescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Dobrescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Dobrescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Dobrescu 12 Eylül 1992 tarihinde Otopeni şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Dobrescu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSG yapmaktadır. Mihai Dobrescu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihai Dobrescu'nin UTA Arad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihai Dobrescu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mihai.dobrescu21/

http://www.facebook.com/mickyx92

Mihai Dobrescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Dobrescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihai Dobrescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Dobrescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında CS Otopeni

30 Haziran 2013 yılında Ceahlăul

4 Eylül 2013 yılında Chindia

1 Temmuz 2014 yılında CS Balotesti

31 Temmuz 2015 yılında V. Domnesti

1 Ocak 2018 yılında Ac. Clinceni

1 Temmuz 2021 yılında Gaz Metan

15 Mart 2022 yılında U Cluj

1 Temmuz 2022 yılında UTA Arad

Mihai Dobrescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Dobrescu şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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