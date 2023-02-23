Mihai Esanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Esanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Esanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mihai Esanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mihai Esanu 25 Temmuz 1998 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mihai Alexandru Eșanu şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mihai Esanu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ioan Becali yapmaktadır. Mihai Esanu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mihai Esanu'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mihai Esanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mihai Esanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.
Mihai Esanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Mihai Esanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Dinamo II
1 Şubat 2018 yılında CS Balotesti
30 Haziran 2018 yılında Dinamo II
1 Temmuz 2018 yılında FC Dinamo
18 Ocak 2019 yılında Daco-Getica
25 Ekim 2019 yılında FC Dinamo
30 Ocak 2020 yılında FC Farul 1920
30 Haziran 2020 yılında FC Dinamo
19 Ağustos 2022 yılında Chindia
Mihai Esanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mihai Esanu şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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