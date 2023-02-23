Mihai Esanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Esanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mihai Esanu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mihai Esanu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mihai Esanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Esanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mihai Esanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Esanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Esanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Esanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Esanu 25 Temmuz 1998 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mihai Alexandru Eșanu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Esanu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ioan Becali yapmaktadır. Mihai Esanu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mihai Esanu'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihai Esanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Esanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Mihai Esanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Esanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo II

1 Şubat 2018 yılında CS Balotesti

30 Haziran 2018 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2018 yılında FC Dinamo

18 Ocak 2019 yılında Daco-Getica

25 Ekim 2019 yılında FC Dinamo

30 Ocak 2020 yılında FC Farul 1920

30 Haziran 2020 yılında FC Dinamo

19 Ağustos 2022 yılında Chindia

Mihai Esanu kimdir

Mihai Esanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Esanu şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Mihai Esanu nereli

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