Mihai Kereki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Kereki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Kereki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Kereki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Kereki 1 Kasım 1996 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mihai Radu Kereki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Kereki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IG Sports Management yapmaktadır. Mihai Kereki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mihai Kereki'nin Unirea Dej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihai Kereki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Kereki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihai Kereki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Kereki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2015 yılında Unirea Jucu

31 Ağustos 2016 yılında CSM Deva

20 Şubat 2017 yılında Unirea Dej

1 Ağustos 2017 yılında CFR Cluj II

20 Ocak 2019 yılında Comuna Recea

30 Haziran 2019 yılında CFR Cluj II

1 Temmuz 2019 yılında Unirea Dej

Mihai Kereki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Kereki şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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