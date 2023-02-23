Mihai Lixandru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Lixandru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Lixandru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Lixandru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Lixandru 5 Haziran 2001 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mihai Daniel Lixandru şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Lixandru Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihai Lixandru, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mihai Lixandru'nin CS Mioveni ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihai Lixandru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Lixandru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihai Lixandru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Lixandru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2020 yılında Viitorul Tg.Jiu

30 Haziran 2021 yılında FCSB II

3 Temmuz 2021 yılında Gaz Metan

14 Şubat 2022 yılında FCSB

15 Şubat 2022 yılında CS Mioveni

30 Haziran 2022 yılında FCSB

12 Ağustos 2022 yılında CS Mioveni

Mihai Lixandru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Lixandru şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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