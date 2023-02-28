Mihai Lupan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Lupan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Lupan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Lupan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Lupan 8 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Lupan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihai Lupan'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Mihai Lupan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mihailupan_10/

Mihai Lupan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Lupan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihai Lupan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Lupan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2022 yılında Petrocub

Mihai Lupan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Lupan şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mihai Lupan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Codru CălărașiAcademia Real Succes

Moldova U20 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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