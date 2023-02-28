Mihai Morozan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Morozan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Morozan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Morozan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Morozan 22 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Morozan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Easy Progress yapmaktadır. Mihai Morozan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru-2 Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru-2 Chisinau takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihai Morozan'nin FC Zimbru-2 Chisinau ile sözleşmesi 30 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mihai Morozan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mihai.morozan4

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Mihai Morozan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Morozan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Mihai Morozan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Morozan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Zimbru Chisinau

29 Temmuz 2022 yılında FC Zimbru-2

Mihai Morozan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Morozan şuan FC Zimbru-2 Chisinau takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Mihai Morozan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U20 takımında 20 numaralı formasıyla 4 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 4 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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