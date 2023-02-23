Mihai Pinzariu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Pinzariu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Pinzariu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Pinzariu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Pinzariu 14 Eylül 2004 tarihinde Bistrița şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mihai Pînzariu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Pinzariu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tudor-Raoul Sportmanagement yapmaktadır. Mihai Pinzariu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj U19 futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj U19 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mihai Pinzariu'nin CFR Cluj U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mihai Pinzariu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Pinzariu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihai Pinzariu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Pinzariu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2017 yılında Uni Cluj U19

1 Temmuz 2020 yılında CFR Cluj U19

Mihai Pinzariu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Pinzariu şuan CFR Cluj U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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