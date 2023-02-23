Mihai Popa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Popa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Popa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Popa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Popa 12 Ekim 2000 tarihinde Constanta şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Maximilian Mihai Popa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Popa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihai Popa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 12 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mihai Popa'nin FC Voluntari ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihai Popa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Popa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mihai Popa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Popa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2018 yılında FC Farul 1920

30 Haziran 2019 yılında Academia Hagi

1 Temmuz 2019 yılında Astra Giurgiu

14 Şubat 2020 yılında FC Rapid 1923

14 Ağustos 2020 yılında Astra Giurgiu

12 Ağustos 2021 yılında FC Voluntari

Mihai Popa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Popa şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Mihai Popa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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