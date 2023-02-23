Mihai Popescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Popescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Popescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Popescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Popescu 7 Mayıs 1993 tarihinde Câmpulung Muscel şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mihai Cristian Popescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Popescu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DJM Sports Management yapmaktadır. Mihai Popescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihai Popescu'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mihai Popescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Popescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihai Popescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Popescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2013 yılında FC Dinamo

1 Şubat 2013 yılında D. Calarasi

25 Ocak 2015 yılında FC Dinamo

1 Şubat 2015 yılında ACS Berceni

30 Haziran 2015 yılında FC Dinamo

25 Ağustos 2015 yılında D. Calarasi

30 Haziran 2016 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2017 yılında FC Voluntari

31 Aralık 2017 yılında FC Dinamo

11 Ocak 2019 yılında St. Mirren

30 Haziran 2019 yılında FC Dinamo

17 Eylül 2020 yılında Heart of Midl.

31 Ağustos 2021 yılında Hamilton Acad.

1 Mayıs 2022 yılında Heart of Midl.

1 Temmuz 2022 yılında FCV Farul

Mihai Popescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Popescu şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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