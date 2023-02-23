Mihai Radut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Radut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Radut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Radut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Radut 18 Mart 1990 tarihinde Slatina şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Radut Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihai Radut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihai Radut'nin FC Voluntari ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihai Radut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Radut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mihai Radut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Radut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Curtea de Arges

1 Temmuz 2010 yılında Steaua Bucarest

1 Temmuz 2012 yılında Pandurii

30 Haziran 2013 yılında Steaua Bucarest

1 Temmuz 2014 yılında Pandurii

1 Temmuz 2016 yılında Hatta Club

4 Ocak 2017 yılında Lech Poznan

23 Temmuz 2019 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2021 yılında Aris Limassol

1 Temmuz 2022 yılında FC Voluntari

Mihai Radut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Radut şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mihai Radut Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

LPS Slatina, Alprom Slatina, Aripi Pitești, Ardealul Cluj, Sporting CP

Romanya takımında 19 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

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