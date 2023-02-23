Mihai Roman İi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Roman İi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Roman İi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Roman İi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Roman İi 31 Mayıs 1992 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mihai Alexandru Roman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Roman İi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REOL Football Management yapmaktadır. Mihai Roman İi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mihai Roman İi'nin FC Botosani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihai Roman İi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Roman İi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mihai Roman İi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Roman İi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında U. Craiova

1 Temmuz 2011 yılında Petrolul

28 Temmuz 2012 yılında U Cluj

31 Aralık 2012 yılında Petrolul

28 Ocak 2013 yılında Turnu-Severin

30 Haziran 2013 yılında Petrolul

1 Temmuz 2013 yılında Sageata Navodar

30 Haziran 2014 yılında Petrolul

1 Temmuz 2014 yılında Pandurii

31 Ağustos 2015 yılında NEC Nijmegen

10 Ağustos 2016 yılında M. Petah Tikva

30 Haziran 2017 yılında NEC Nijmegen

1 Temmuz 2017 yılında Univ. Craiova

16 Şubat 2018 yılında ACS Poli

30 Haziran 2018 yılında Univ. Craiova

3 Temmuz 2018 yılında FC Botosani

30 Haziran 2019 yılında Univ. Craiova

10 Ocak 2022 yılında FC Botosani

Mihai Roman İi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Roman İi şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Mihai Roman İi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 24 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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