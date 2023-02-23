Mihai Roman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Roman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Roman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Roman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Roman 16 Ekim 1984 tarihinde Suceava şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Roman Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ioan Becali yapmaktadır. Mihai Roman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 2 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Mihai Roman'nin FC Botosani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihai Roman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Roman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mihai Roman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Roman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Cetatea Suceava

1 Temmuz 2007 yılında FC Brasov

1 Temmuz 2010 yılında Rapid Bukarest

1 Temmuz 2013 yılında Toulouse

17 Temmuz 2016 yılında FC Botosani

20 Ağustos 2018 yılında FCSB

2 Eylül 2019 yılında FC Botosani

Mihai Roman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Roman şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Mihai Roman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 14 numaralı formasıyla 6 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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