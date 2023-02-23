Mihai Sandru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Sandru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Sandru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Sandru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Sandru 22 Şubat 1997 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mihai Şandru şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Sandru Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına 23 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mihai Sandru'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihai Sandru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Sandru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihai Sandru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Sandru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ac. Clinceni

1 Şubat 2019 yılında FC Farul 1920

1 Temmuz 2019 yılında Progresul Sp.

8 Eylül 2020 yılında Metaloglobus

6 Ağustos 2021 yılında Dacia U. Braila

23 Şubat 2022 yılında Progresul Sp.

Mihai Sandru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Sandru şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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