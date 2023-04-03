Mihai Toma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Toma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Toma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mihai Toma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mihai Toma 17 Şubat 2007 tarihinde Târgoviște şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mihai Vlăduț Toma şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mihai Toma Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihai Toma, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihai Toma'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mihai Toma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mihai Toma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında FCSB Jgd.
1 Temmuz 2022 yılında FCSB U19
Mihai Toma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mihai Toma şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Mihai Toma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Romanya U15 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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