Mihai Udrea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Udrea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Udrea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Udrea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Udrea 20 Temmuz 2001 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mihai Răzvan Udrea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Udrea Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihai Udrea, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mihai Udrea'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihai Udrea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Udrea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihai Udrea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Udrea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FCSB

1 Mayıs 2021 yılında FCSB II

4 Eylül 2021 yılında U. Constanta

1 Ocak 2023 yılında FCSB II

1 Şubat 2023 yılında Viitorul Tg.Jiu

30 Haziran 2023 yılında FCSB II

Mihai Udrea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Udrea şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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