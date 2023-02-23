Mihai Velisar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Velisar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mihai Velisar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mihai Velisar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mihai Velisar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Velisar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mihai Velisar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Velisar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Velisar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Velisar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Velisar 30 Ağustos 1998 tarihinde Ploiești şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Velisar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mihai Velisar'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihai Velisar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Velisar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Mihai Velisar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Velisar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında SCM Gloria Buzau

30 Haziran 2019 yılında Petrolul

1 Temmuz 2019 yılında Gaz Metan

8 Ocak 2022 yılında Petrolul

27 Ocak 2023 yılında Concordia

30 Haziran 2023 yılında Petrolul

Mihai Velisar kimdir

Mihai Velisar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Velisar şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Petrolul Ploiești

Mihai Velisar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rumänien U23 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mihai Velisar nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Teodor Erhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teodor Erhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Teodor Erhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teodor Erhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oliwier Slawinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliwier Slawinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oliwier Slawinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliwier Slawinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alin Raicu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Raicu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alin Raicu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Raicu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cheikhou Dieng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheikhou Dieng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cheikhou Dieng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheikhou Dieng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi