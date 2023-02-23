Mihai Velisar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Velisar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihai Velisar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihai Velisar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihai Velisar 30 Ağustos 1998 tarihinde Ploiești şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihai Velisar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mihai Velisar'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihai Velisar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihai Velisar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihai Velisar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihai Velisar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında SCM Gloria Buzau

30 Haziran 2019 yılında Petrolul

1 Temmuz 2019 yılında Gaz Metan

8 Ocak 2022 yılında Petrolul

27 Ocak 2023 yılında Concordia

30 Haziran 2023 yılında Petrolul

Mihai Velisar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihai Velisar şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mihai Velisar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Petrolul Ploiești

Rumänien U23 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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