Mihail Cioban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihail Cioban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihail Cioban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihail Cioban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihail Cioban 3 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihail Cioban Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RMS Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihail Cioban'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihail Cioban Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m.cioban31/

Mihail Cioban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihail Cioban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihail Cioban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihail Cioban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sheriff-2

1 Temmuz 2022 yılında Milsami

Mihail Cioban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihail Cioban şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mihail Cioban Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sheriff Tiraspol

Moldova U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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