Mihail Minkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihail Minkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihail Minkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihail Minkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihail Minkov 6 Şubat 1993 tarihinde Sevlievo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Михаил Атанасов Минков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihail Minkov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihail Minkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yantra Gabrovo futbol takımında oynamaktadır. Yantra Gabrovo takımına 15 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Mihail Minkov'nin Yantra Gabrovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihail Minkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihail Minkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihail Minkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihail Minkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Kaliakra

1 Ağustos 2014 yılında Oborishte

1 Şubat 2015 yılında Bansko

1 Temmuz 2015 yılında Etar

15 Ağustos 2017 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2018 yılında Dob. Dobrich

1 Ocak 2019 yılında Lokomotiv GO

20 Aralık 2019 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2021 yılında CSKA 1948 II

1 Temmuz 2022 yılında Montana

9 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

15 Kasım 2022 yılında Yantra

Mihail Minkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihail Minkov şuan Yantra Gabrovo takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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