Mihail Mişustin kimdir? Kremlin Basın Servisi'nin açıklamasında, Putin’in Mişustin’le görüşerek başbakanlık görevini teklif ettiği belirtilirken Mihail Mişustin’in görevi kabul ettiği bilgisine de yer verildi. Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklama sonrası Mihail Mişustin’e ilişkin arama yapıyor. Peki Mihail Mişustin kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

MİHAİL MİŞUSTİN KİMDİR?

Mihail Mişustin, 53 yaşındadır. 2010'dan beri Federal Vergi Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyor. Uzun yıllardır hükümette çalışan Mişustin'in ekonomi doktorası yaptığı biliniyor.

Putin’in Mişustin’le görüşerek başbakanlık görevini teklif etti, konuya ilişkin yapılan açıklamada Mihail Mişustin’in görevi kabul ettiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in adaylık teklifini, onay için Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sundu. Mişustin'le ilgili adaylık teklifinin oylaması yarın gerçekleştirilecek.