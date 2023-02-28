Mihail Platica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihail Platica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihail Platica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihail Platica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihail Platica 15 Mart 1990 tarihinde Chişinău şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Moldova,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Mihail Plătică şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihail Platica Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D-Sports yapmaktadır. Mihail Platica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 9 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Mihail Platica'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihail Platica Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mihaiplatica/

Haberin Devamı

Mihail Platica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihail Platica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Mihail Platica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihail Platica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Ac. Chisinau

1 Temmuz 2012 yılında Rubin Kazan II

26 Şubat 2013 yılında Neftekhimik

30 Haziran 2014 yılında Rubin Kazan II

1 Temmuz 2014 yılında Ac. Chisinau

2 Eylül 2014 yılında Zimbru Chisinau

31 Aralık 2014 yılında Ac. Chisinau

26 Şubat 2015 yılında Rostov

10 Temmuz 2015 yılında Shinnik Yaroslav

26 Temmuz 2016 yılında Sokol Saratov

31 Ağustos 2017 yılında Milsami

27 Ocak 2020 yılında Kyzyl-Zhar

9 Şubat 2021 yılında Petrocub

Mihail Platica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihail Platica şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Mihail Platica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova takımında 10 numaralı formasıyla 18 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.