Mihail Stefan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihail Stefan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihail Stefan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihail Stefan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihail Stefan 7 Ağustos 2001 tarihinde Lăpușna şehrinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Mihail Ștefan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihail Stefan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sfîntul Gheorghe Suruceni futbol takımında oynamaktadır. FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Mihail Stefan'nin FC Sfîntul Gheorghe Suruceni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihail Stefan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stefanmihai333/

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Mihail Stefan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihail Stefan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Mihail Stefan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihail Stefan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2021 yılında Sfintul Gheor.

Mihail Stefan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihail Stefan şuan FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Mihail Stefan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U21 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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