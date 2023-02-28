Mihail Tipac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihail Tipac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihail Tipac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihail Tipac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihail Tipac 20 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Mihail Țipac şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihail Tipac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dacia Buiucani futbol takımında oynamaktadır. Dacia Buiucani takımına - tarihinde katılmıştır. Mihail Tipac'nin Dacia Buiucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihail Tipac Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mihai__t/

Mihail Tipac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihail Tipac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihail Tipac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihail Tipac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihail Tipac şuan Dacia Buiucani takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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