Mihailo Bogicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihailo Bogicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihailo Bogicevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihailo Bogicevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihailo Bogicevic 30 Mayıs 1998 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Михаило Богићевић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihailo Bogicevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDA DOO yapmaktadır. Mihailo Bogicevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mihailo Bogicevic'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Mihailo Bogicevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihailo Bogicevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mihailo Bogicevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihailo Bogicevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında Team Vaud U21

9 Ağu 2019 yılında FK Loznica

22 Temmuz 2021 yılında Spartak

Mihailo Bogicevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihailo Bogicevic şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.