Mihailo Buisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihailo Buisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihailo Buisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihailo Buisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihailo Buisic 8 Mayıs 2002 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Михаило Буишић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihailo Buisic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RB SPORTS AGENCY yapmaktadır. Mihailo Buisic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihailo Buisic'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihailo Buisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihailo Buisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihailo Buisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihailo Buisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2021 yılında FK Stanisic

9 Şubat 2022 yılında Radnicki Sombor

29 Temmuz 2022 yılında Sloboda Uzice

Mihailo Buisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihailo Buisic şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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