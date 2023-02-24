Mihailo Cmiljanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihailo Cmiljanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihailo Cmiljanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihailo Cmiljanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihailo Cmiljanovic 15 Haziran 1994 tarihinde Prijepolje şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Михаило Цмиљановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihailo Cmiljanovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UT s.r.o yapmaktadır. Mihailo Cmiljanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Leotar Trebinje futbol takımında oynamaktadır. FK Leotar Trebinje takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mihailo Cmiljanovic'nin FK Leotar Trebinje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihailo Cmiljanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihailo Cmiljanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihailo Cmiljanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihailo Cmiljanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sloga Kraljevo

1 Temmuz 2013 yılında FK Polimlje

1 Aralık 2013 yılında Sloga Kraljevo

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2015 yılında Alem. Haibach

1 Ocak 2016 yılında FK Polimlje

1 Temmuz 2016 yılında Vikt. Griesheim

1 Temmuz 2017 yılında Kolubara

13 Şubat 2019 yılında Tatran Presov

1 Temmuz 2019 yılında 1.FK Příbram

21 Ocak 2022 yılında Bardejov

4 Ağustos 2022 yılında Leotar Trebinje

Mihailo Cmiljanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihailo Cmiljanovic şuan FK Leotar Trebinje takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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