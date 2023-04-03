Mihailo Djordjevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihailo Djordjevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihailo Djordjevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mihailo Djordjevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mihailo Djordjevic 6 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mihailo Djordjevic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihailo Djordjevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihailo Djordjevic'nin FK Radnicki Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mihailo Djordjevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mihailo Djordjevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Eylül 2019 yılında Graficar U15
1 Temmuz 2020 yılında Graficar U16
1 Temmuz 2021 yılında Graficar U17
15 Mart 2022 yılında Rad Belgrad U17
1 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad U19
Mihailo Djordjevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mihailo Djordjevic şuan FK Radnicki Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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