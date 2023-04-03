Mihailo Djordjevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihailo Djordjevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mihailo Djordjevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mihailo Djordjevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.