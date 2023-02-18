Mihailo Dragicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihailo Dragicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihailo Dragicevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihailo Dragicevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihailo Dragicevic 3 Mayıs 2000 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Михаило Драгићевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihailo Dragicevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihailo Dragicevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihailo Dragicevic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihailo Dragicevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihailo Dragicevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihailo Dragicevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihailo Dragicevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Brodarac

14 Temmuz 2020 yılında Proleter

15 Temmuz 2020 yılında FK Brodarac

31 Aralık 2020 yılında Proleter

11 Şubat 2022 yılında FK Brodarac

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki Srem

Mihailo Dragicevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihailo Dragicevic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Mihailo Dragicevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 23 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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