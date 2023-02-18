Mihailo Dragicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihailo Dragicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mihailo Dragicevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mihailo Dragicevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mihailo Dragicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihailo Dragicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihailo Dragicevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihailo Dragicevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihailo Dragicevic 3 Mayıs 2000 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Михаило Драгићевић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihailo Dragicevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihailo Dragicevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihailo Dragicevic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihailo Dragicevicboyu ve yaşı kaç

Mihailo Dragicevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihailo Dragicevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Mihailo Dragicevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihailo Dragicevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Brodarac

14 Temmuz 2020 yılında Proleter

15 Temmuz 2020 yılında FK Brodarac

31 Aralık 2020 yılında Proleter

11 Şubat 2022 yılında FK Brodarac

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki Srem

Mihailo Dragicevic kimdir

Mihailo Dragicevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihailo Dragicevic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Mihailo Dragicevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U19 takımında 23 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mihailo Dragicevic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Son Haberler
Jesus Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jesus Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vladimir Nedeljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Nedeljkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vladimir Nedeljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Nedeljkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eduardo Tercero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Tercero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eduardo Tercero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Tercero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lazar Lukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Lukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lazar Lukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Lukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!