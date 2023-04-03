Mihailo Kaplarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihailo Kaplarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mihailo Kaplarevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mihailo Kaplarevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.