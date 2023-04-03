Mihailo Kaplarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihailo Kaplarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihailo Kaplarevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mihailo Kaplarevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mihailo Kaplarevic 8 Mayıs 2005 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mihailo Kaplarevic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihailo Kaplarevic'nin FK Radnicki Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mihailo Kaplarevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mihailo Kaplarevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Brodarac U16
1 Temmuz 2021 yılında Brodarac U17
19 Kasım 2021 yılında Rad Belgrad U17
1 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad U19
Mihailo Kaplarevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mihailo Kaplarevic şuan FK Radnicki Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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