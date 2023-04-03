Mihailo Ljumovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihailo Ljumovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mihailo Ljumovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mihailo Ljumovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.