Mihailo Ljumovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihailo Ljumovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihailo Ljumovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mihailo Ljumovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mihailo Ljumovic 6 Mart 2004 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mihailo Ljumovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK IMT Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad U19 takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihailo Ljumovic'nin FK IMT Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mihailo Ljumovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mihailo Ljumovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Čukarički U19
12 Temmuz 2022 yılında IMT Belgrad U19
Mihailo Ljumovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mihailo Ljumovic şuan FK IMT Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.