Mihailo Orescanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihailo Orescanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihailo Orescanin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihailo Orescanin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihailo Orescanin 7 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Михаило Орешчанин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihailo Orescanin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihailo Orescanin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 14 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mihailo Orescanin'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mihailo Orescanin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihailo Orescanin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihailo Orescanin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihailo Orescanin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Radnicki Obrenovac

1 Temmuz 2016 yılında Vozdovac

30 Haziran 2018 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2018 yılında Dobanovci

14 Temmuz 2020 yılında Radnik

Mihailo Orescanin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihailo Orescanin şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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