Mihailo Perovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihailo Perovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihailo Perovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihailo Perovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihailo Perovic 23 Ocak 1997 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Mihailo Perović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihailo Perovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihailo Perovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Iskra Danilovgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Iskra Danilovgrad takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mihailo Perovic'nin FK Iskra Danilovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihailo Perovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihailo Perovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihailo Perovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihailo Perovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2015 yılında Újpest FC

24 Temmuz 2017 yılında Vozdovac

2 Temmuz 2018 yılında B. Podgorica

24 Ocak 2020 yılında Zorya Luhansk

26 Ocak 2021 yılında NK Olimpija

18 Ocak 2022 yılında FK Iskra

30 Haziran 2022 yılında NK Olimpija

26 Ağustos 2022 yılında FK Iskra

Mihailo Perovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihailo Perovic şuan FK Iskra Danilovgrad takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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