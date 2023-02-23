Mihaita Lemnaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihaita Lemnaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihaita Lemnaru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihaita Lemnaru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihaita Lemnaru 14 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mihăiță Lemnaru şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihaita Lemnaru Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunarea Calarasi futbol takımında oynamaktadır. Dunarea Calarasi takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mihaita Lemnaru'nin Dunarea Calarasi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mihaita Lemnaru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihaita Lemnaru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihaita Lemnaru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihaita Lemnaru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2023 yılında D. Calarasi

30 Haziran 2023 yılında Unirea Slobozia

Mihaita Lemnaru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihaita Lemnaru şuan Dunarea Calarasi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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