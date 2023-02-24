Mihajlo Amidzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Amidzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihajlo Amidzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihajlo Amidzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihajlo Amidzic 10 Ekim 2001 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mihajlo Amidžić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihajlo Amidzic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihajlo Amidzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Laktasi futbol takımında oynamaktadır. FK Laktasi takımına 3 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Mihajlo Amidzic'nin FK Laktasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihajlo Amidzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihajlo Amidzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihajlo Amidzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihajlo Amidzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2020 yılında Ljubic Prnjavor

3 Mart 2021 yılında FK Laktasi

Mihajlo Amidzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihajlo Amidzic şuan FK Laktasi takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Mihajlo Amidzic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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